Terremoto oggi Napoli | sciame sismico nei Campi Flegrei

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Magnitudo massima 2.1 in zona Cigliano nel comune di Pozzuoli Una sequenza di eventi sismici è in corso nell’area dei. L’Osservatorio Vesuvianoha registrato in via preliminare 4 terremoti con magnitudo massima 2.1; l’evento più significativo, localizzato in zona Cigliano nel comune di Pozzuoli (), si è prodotto alle 14.58 alla profondità di 2.7 km. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, fa sapere che “l’Amministrazione comunale di Pozzuoli, insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli, segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Una sequenza di eventi sismici è in corsonell'area dei Campi Flegrei. L'Osservatorio Vesuviano ha registrato in via preliminare 4 terremoti con magnitudo massima 2.1; l'evento più significativo, localizzato in zona Cigliano nel comune ...... Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris , presentia Milano per i funerali di Stato di ... dei comuni del cratere sismico e dell'intera regione in occasione deldel 2009'. Commenti ...Ildi magnitudo 2.1 si è sviluppato alla profondità di 2,7 chilometri ed è stato preceduto da una serie di eventi caratterizzati da bassa energia.

Terremoto oggi Napoli, magnitudo 2.1 con epicentro ai Campi Flegrei Fanpage.it

Quattro i terremoti in sequenza con magnitudo massima 2.1 a Pozzuoli in zona Cigliano a 2.7 chilometri di profondità. Il sindaco di Pozzuoli: “Seguiamo l’evolversi e forniremo aggiornamenti” ...(Adnkronos) - Una sequenza di eventi sismici è in corso oggi nell'area dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato in via preliminare 4 terremoti con magnitudo massima 2.1; l’evento più ...