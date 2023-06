Terra Amara oggi 14 giugno 2023 non va in onda | la soap cancellata ancora dal palinsesto Ecco quando ritorna

(Di mercoledì 14 giugno 2023)un cambio programmazione per, riguardante ilpomeridiano dimercoledì 14. L’appuntamento con laopera del primo pomeriggio, , subirà l’ennesima variazione a causa della morte di Silvio Berlusconisaranno trasmessi in diretta con uno speciale, i funerali dell’ex Premier. A quanto pare tutte e tre le L'articolo proviene da KontroKultura.

Il giorno successivo saranno protagonisti Simone Cristicchi enel Concerto mistico per ... Ai confini dellaci spingeremo con Antonella Giacomini, giornalista e scrittrice che ha seguito il ...... solitamente trasmesso dopo la soap opera turca. Il programma si articola in maniera molto semplice. Per quanto riguarda la sua versione 'classica' quattro tronisti - in genere due uomini ...torna su Canale 5 giovedì 15 giugno, dopo lo stop per fare spazio alla commemorazione per la morte di Silvio Berlusconi. Si ripartirà con le vicende di Cukurova e il racconto inizierà da ...

L'appuntamento per dare l'addio a Silvio Berlusconi è oggi, 14 giugno 2023, in piazza Duomo alle 15. Per oggi è stato proclamato lutto nazionale per ricordare ...Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 19 al 25 giugno 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ci ...