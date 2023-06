Teodoro Valente a capo dell’Agenzia Spaziale Italiana

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il nuovo presidente, attuale direttore dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR., che subentra a Giorgio Saccoccia, vanta una pluriennale esperienza come professore ordinario dell’Università La Sapienza di Roma ed ha prestato servizio anche presso la Direzione Ricerca e sviluppo della Commissione UE. Il neo presidente ha svolto anche esperienze lavorative nel settore privato. Conè stato nominato il nuovo Cda che sarà composto da: Giuseppe Basini, Marica Branchesi, Stefano Gualandris, Marco Lisi, Luisa Riccardi, Elda Turco Bulgherini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

