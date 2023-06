Tennis | Torneo Stoccarda Sonego si ferma al secondo turno

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il torinese si è arreso in due set all'australiano O'Connell(GERMANIA) - Lorenzosialdel "BOSS Open",Atp 250 in scena sui campi in erba di(...

Il torinese si è arreso in due set all'australiano O'Connell STOCCARDA (GERMANIA) - Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno del "BOSS Open",Atp 250 in scena sui campi in erba di Stoccarda (Germania), con montepremi complessivo pari a 795.730 euro. Il tennista torinese, dopo aver eliminato all'esordio l'altro azzurro Matteo ......convinti che potrebbe fare grandi cose se solo si decidesse a giocare unpiù aggressivo. La prima storica affermazione del tennista carrarino sul verde è arrivata nel primo turno deldi ...O'Connell - Sonego 7 - 6, 6 - 3 Finisce un po' a sorpresa già al 2° turno ildi Lorenzo ... Il programma di oggi su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su NOW HURKACZ (Pol) - ...

Tennis, in Slovenia derby tra le sorelle Dessolis L'Unione Sarda.it

Il torinese si è arreso in due set all'australiano O'Connell STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno del ...Buon successo di partecipanti (24 donne, 96 uomini) al 1° torneo della Rocca a Cavour. Le finali dell’evento si sono svolte sotto la regia attenta del giudice arbitro Agostino Morello (con la preziosa ...