Tennis | Torneo Stoccarda Sonego si ferma al secondo turno

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il torinese si è arreso in due set all'australiano O'Connell(GERMANIA) - Lorenzosialdel "BOSS Open",Atp 250 in scena sui campi in erba di(Germania), con montepremi complessivo pari a 795.730 euro. Ilta torinese, dopo aver eliminato a