Tennis | Monaco | “Sinner ha avuto un down fisico Gestione extra-campo di Berrettini non perfetta”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Si è concluso il Roland Garros 2023 con il successo di Novak Djokovic. Terzo trionfo parigino per il fuoriclasse serbo, che ha messo in bacheca il suo ventitreesimo titolo del Grande Slam, andando a riscrivere nuovamente la storia del. Momento ideale per fare il punto della situazione con Guido, telecronista di Eurosport, ospite nell’ultima puntata di Sport&Go2u, trasmissione del lunedì sera di Sport2u, in collaborazione con OA Sport. Come detto, quindi, l’analisi del torneo parigino non può non partire dal suo vincitore: Nole Djokovic, con particolare attenzione al suo possibile Grande Slam. “Mancano 14 partite all’obiettivo, ci può provare ma, come sappiamo, può succedere sempre di tutto in un lasso di tempo così ampio. Sicuramente sarebbe una bella impresa, ma 3 set su 5 aumentano il livello di difficoltà fisica come non mai. Anche ...