Tennis | Atp Stoccarda | Sonego ko al 2° turno

... è stato infatti battuto in due set dall'australiano Christopher O'Connell , n.74. 7 - 6, 6 - 3 ... Il programma di oggi su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su NOW HURKACZ (Pol) - ...Proprio a Tammaro, fresco del primo puntoconquistato qualche settimana fa a Pula, è riuscito di strappare il set iniziale all'avversario con lo score di 6/2 e di legittimare uno stato di forma ...'Certo, raggiungere il numero 1 è davvero un onore', ha detto Krajicek ai microfoni dell'. "È un ... L'americano, dopo aver giocato aal college al Texas A&M - dove nel 2011 ha vinto il titolo ...

LIVE Sonego-O'Connell, ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA: insidia australiana verso i quarti OA Sport

Nel suo esordio ATP in questa stagione su erba O’Connell è rimasto in ... La partita sarà visibile su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, rispettivamente canali 205 e 201 del decoder Sky, oltre che su ...Niente da fare per Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Soccarda. L'azzurro, n.41 ATP, è stato sconfitto ed eliminato dall'australiano Christopher O'Connell, n.74 ATP, in due set con il punteggio di 7-5, 6-3 ...