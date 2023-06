Tartufini all’arancio | irresistibili bocconcini di puro piacere!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Isonodipiacere. Freschissimi e delicati, si preparano in un baleno. Offriteli a merenda alle amiche di sempre, uno tira l’altro, spariranno alla velocità della luce. Oppure presentateli su un vassoio da portata al termine di una cena: gli ospiti gradiranno quel loro sapore profumato e aromatico. Conquisterete ogni palato, anche il più raffinato. Senza tralasciare quanto siano piacevoli alla vista, piccole chicche colorate da afferrare di soppiatto e gustare lentamente per un brivido di goloso piacere. L’impasto è a base di biscotti, non quelli classici secchi, bensì i wafer, lavorati con l’aggiunta del formaggio, incredibile vero? E sono senza cottura, un altro plus in questo periodo di caldo torrido! Curiose di sapere come procedere? Iniziamo!...