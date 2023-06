Superman & Lois 4 | un attore è stato escluso dai nuovi episodi per via dei tagli al budget

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Un regular dirimosso dal cast della quarta stagione, annunciata ieri dalla CW: ecco di chi si tratta.è stata finalmente rinnovata dalla CW per una stagione 4, ma con alcuni cambiamenti: glisaranno soltanto 10 e sono previsti deial. Una scelta, effettuata per ammortizzare i costi di produzione, che ha impattato anche sul cast. Unnon tornerà nella quarta stagione. Si tratta di Dylan Walsh, noto per aver interpretato il Generale Sam Lane. "Congratulazioni alla famiglia diandper aver finalmente ricevuto un aggiornamento sul loro destino. Adesso sappiamo che il Generale Lane è ...

... data la sua produzione negli anni successivi, con molteplici progetti relativi a Spider - Man per la Marvel e una copertina diper la DC. Nelle interviste Romita notava spesso con rammarico ...Venticinque anni dopo la cancellazione diLives, il film di Tim Burton in cui avrebbe dovuto interpretare il supereroe, Cage diventa finalmente l'Uomo d'acciaio. "Nic si è rivelato ...Il 14 giugno 2013 Zack Snyder presentava al mondo il suo Kal - El, tra critiche, adorazione, segnava un punto di svolta nei ...

Superman: Legacy – Ecco i tre attori che faranno i provini per il ruolo dell'Uomo d'Acciaio Lega Nerd

In The Flash assisteremo al debutto di Supergirl: ecco alcune letture consigliate per conoscere meglio la supereroina in vista del film ...Il velocista scarlatto è il protagonista di un'avventura nello spazio-tempo che è soprattutto una storia sul destino e sulla nostra difficoltà ad accettarlo. Se è da apprezzare la gravitas tragica ins ...