Sul lutto nazionale | Berlusconi trattato come Cavour E quindi?

... Spiace per Bindi e soci, ma il funerale di Berlusconi non è affatto divisivo La decisione del governo di proclamare ilnazionale per la morte di Silvio Berlusconi è stata presa a pretesto da ...sagrato è già' pronto il picchetto d'onore dei carabinieri che accoglierà la salma. 13:19 Con maglia 'io non sono in', tensione in Duomo Contestazione in piazza Duomo quando una signora si ...Massimo Perrino leggerà le sue poesie su Napoli eNapoli. Ospite d'onore: Gigi D'Alessio. Di ...beccandosi pure il rimprovero del prefetto ("Il presidente si sarà sentito in imbarazzo") e il...

Berlusconi, Renzi: 'Polemiche sul lutto nazionale sono meschine' Agenzia ANSA

“Era un uomo e oggi incontra Dio”: l’arcivescovo di Milano non assolve e non condanna, non celebra e non biasima. Pronuncia un’omelia che riporta tutto alla ...Terminata la cerimonia in piazza del Duomo, l’amministratore delegato Mediaset è tornato a Cologno Monzese, dove ha parlato ai dipendenti ...