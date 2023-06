Sud Pontino Controlli della Capitaneria di porto | sanzioni per 30mila euro tra Fondi e Gaeta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) SUD– Nel corso dell’attività di vigilanza ambientale sul territorio, il personale del Nucleo Operativo Polizia Ambientaledidi, a completamento di specifiche attività d’indagine svolte con l’ausilio di tecnici dell’ARPA Lazio – Sezione di Latina, ha rilevato gravi infrazioni in materia ambientale. All’esito degli accertamenti e delle verifiche condotte, L'articolo Temporeale Quotidiano.

...eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ......eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ......eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ...

Giovani Ucid del sud pontino, Federico Sagnotti è il nuovo presidente Temporeale Quotidiano

SUD PONTINO – Federico Sagnotti è il neo presidente della sezione Giovani dell’Ucid del sud pontino, l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti. L’ha deciso lunedì l’assemblea dei soci che indicato n ...Oggi, domenica 11 Giugno, torna l'appuntamento con le Giornate Ecologiche 2023, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale ...