Su Kim c’è anche il Bayern di Monaco

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Kim al Mster United, non è fatta. Lo scrive su Twitter l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. “Il Mster United resta in corsa per Kim Min-jae ma nulla è stato concluso nonostante sia stato detto il contrario. Su Kim c’è l’interesse del”. Mster United remain in the race for Kim Min-jae but nothing has been agreed, nothing is done despite many reports. #MUFC FCare interested in Kim as one of the options for new CB, as called by @footmercato — it’s concrete name in the list. #FChttps://t.co/WXsYs0KSkc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023 EXCL : #SerieA ? Kim Min-jae is on the list of! Talks took place in the last weeks. Understand he can really imagine to join them. ? First talks were very positive and a ...