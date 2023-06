Strappa collana a un turista e lo minaccia con cocci vetro

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHato una collanina d’oro dal collo di unfrancese a passeggio in via Vespucci a Napoli con la moglie ed è fuggito. La vittima non si è data per vinta e ha rincorso lo scippatore. L’ha raggiunto ma anche il rapinatore, 29enne di origini gambiane, non si è arreso. Ha impugnato idi una bottiglia,to iled è scappato. Durante la fuga ha lasciato cadere la. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno ricevuto la segnalazione in tempo reale, grazie alle diverse chiamate fatte al 112, anche da alcuni cittadini che si sono prestati nel soccorrere la vittima. L’uomo è stato bloccato dopo pochi minuti, recuperata la collanina. Ora è in carcere per rapina impropria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

