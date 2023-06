Sul peschereccio lungo 30 metri viaggiavano, secondo le prime informazioni, circa 400. Le ricerche dei dispersi continuano. Ad avvistare per primo l'imbarcazione in difficoltà era stato, ...... alla continuadi morti sul lavoro, alla prosecuzione dello smantellamento del nostro ...il corteo del 28 aprile contro il decreto Cutro e per la regolarizzazione di tutti i lavoratori, ...irregolari causano degenerazioni". L'affondo del ministro Lollobrigida Il sottinteso è ... Stretta sui femminicidi, "codice rosso" potenziato per fermare lacontro le donne Il ...

Strage di migranti a sud del Peloponneso: almeno 59 vittime in un naufragio TGLA7

Ancora una terribile strage di migranti è avvenuta nel Mediterraneo. Il terribile bilancio è di 32 vittime e di oltre 200 dispersi.Il naufragio sarebbe avvenuto a circa 47 miglia nautiche da Pylos, a sud della penisola del Peloponneso, in acque internazionali. La Guardia Costiera greca riferisce di aver recuperato 59 corpi e salv ...