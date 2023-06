Stipendi più bassi per i laureati | perché l’inflazione è una tassa sui giovani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 giugno 2023)diventa una sorta diper i più. Se, come spesso si dice, il caro-vita è paragonabile a unainiqua, un altro dato conferma questa concezione: glideisono in calo, nel 2022, proprio a causa dell’aumento dei prezzi generalizzato. A certificarlo è il XXV rapporto di Almalaurea, presentato all’università di Palermo. La buona notizia è che migliorano le condizioni occupazionali dei, che trovano più facilmente lavoro dopo la laurea. La cattiva è che hanno retribuzioni che, però, sono più basse in termini reali rispetto al passato. La ricerca ha coinvolto 78 atenei e circa 670mila persone, valutando l’inserimento nel mercato del lavoro dopo uno, tre e cinque anni dalla laurea. Occupazione, ...