STATS – Italia-Spagna | sfida tra mancini | Dimarco vs Jordi Alba

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tutti i numeri dellatra, possibili protagonisti nella semifinale di Nations League Domanideciderà chi andrà are in finale di Nations League la vincente di Olanda-Croazia in campo questa sera a Rotterdam. Della gara con gli azzurri ha parlato oggi su La Gazzetta dello Sport, che ha definito un «avversario tostissimo», anche per la crescita del suo torneo nazionale: «É un campionato che è cresciuto tantissimo, le tre finali europee conquistate in questa stagione dai vostri club sono lì a dimostrarlo. Altro che tattica e attenzione alla fase difensiva, la Serie A è migliorata tantissimo tecnicamente, è attraente». Non c’è dubbio che tra Roma-Siviglia, Fiorentina-West Ham e ...