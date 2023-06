Stadio Partenio-Lombardi | firmata la concessione d’uso

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho appena firmato ladello” a favore dell’Us Avellino per l’iscrizione al prossimo campionato”. Così in un post il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Passaggio fondamentale per l’iscrizione al prossimo campionato 2023/2024 che dovrà essere presentata entro il prossimo 20 giugno. “Auguro ai nostri lupi del calcio una stagione sportiva ricca di soddisfazioni, per portare in alto gli amati colori biancoverdi”, conclude il primo cittadino., Festa corregge il tiro: nessuno sfratto all’Us, solo l’esigenza di rispettare le regole L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Inoltre, tiene banco il rebusdopo il bando per la gestione del '- Lombardi' andata deserta e la sospensione dell'erogazione dell'acqua da parte di ACS, avvenuta a inizio settimana: ...Doveva essere il completamento della cittadella sportiva costituita con lo- Lombardi e il Paladelmauro. Ma di tutto questo resta solo un contenzioso in cui ballano 11 milioni di euro.Avellino . Venerdì scorso il Comune di Avellino è rientrato pienamente in possesso dello- Lombardi' in virtù del bando per la gestione dell'impianto sportivo andato deserto, ma nell'evoluzione della vicenda c'è anche la nuova sospensione dell'erogazione dell'acqua alla ...

Stadio Partenio, dopo i lucchetti sigilli al contatore dell'acqua ilmattino.it

«Sin da quando ho mosso i primi passi come imprenditore, ho considerato Silvio Berlusconi come un modello da seguire». Lo dice in un'intervista al Mattino il ...Non solo lucchetti ai cancelli: da alcuni giorni allo stadio "Partenio-Lombardi" sono scattati i sigilli al contatore dell'acqua ed è stata sospesa l'erogazione ...