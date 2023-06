Spagna-Italia Final Four Nations League giovedì 15 giugno 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Out Bastoni

(Di mercoledì 14 giugno 2023) A Enschede lae l’si ritrovano a giocarsi lae dellaesattamente come era successo nel 2021 a San Siro con la vittoria 2-1 degli iberici. Gli azzurri di Mancini hanno ottenuto l’accesso alla seconda edizione consecutiva dellein una stagione in cui erano rimasti fuori per la seconda InfoBetting: Scommesse Sportive e

Non arrivano buone notizie dal ritiro della nostra Nazionale che sta preparando la sfida di Nations League in programma contro la Spagna domani sera. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il Ct Roberto Mancini, dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni nelle prossime sfide in programma nella fase finale di Nations League.

Spagna-Italia (Nations League): orario, dove vederla in TV e probabili formazioni 90min IT

Spagna-Italia è un match valido per le semifinali della Final Four di Nations League ed è in programma mercoledì alle 20:45: tv, pronostici.L'arbitro di Spagna-Italia, seconda semifinale della Nations League, sarà lo sloveno Vincic che arbitrò gli azzurri contro il Belgio ad Euro 2020 ...