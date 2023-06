Spagna | De La Fuente verso l’Italia | «Abbiamo la possibilità di vincere un titolo | è un’opportunità storica»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Luis De La, commissario tecnico della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League controLuis De La, commissario tecnico della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro. PAROLE – «Per noi è ladiun, è. Rodri e Laporte sono pronti a scendere in campo, non ho ancora deciso chi sarà il portiere ma sono tranquillo per chiunque dei tre dovesse giocare. Non si può pensare diper forza,il potenziale per ottenere qualsiasi, ma vale anche per le altre squadre. ...