Sousa | «Per ora resto alla Salernitana | non ho motivi per andare via»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Questa mattina la Gazzetta dello Sport scriveva che il Napoli aveva bloccato Paulo. Per l’allenatore portoghese, ancora legato da un contratto con la, sarebbe stato già pronto un contratto esvrebbe accettato la proposta economica avanzata dal club di De Laurentiis. In una lunga intervista rilasciata al portale portoghese Sol, Pauloha fatto chiarezza sul suo futuro. «Per ora la mia idea è di rimanere. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo il tipo di giocatori di cui abbiamo bisogno per rafforzare la squadra, non vedoal momento per cambiare. Per me la cosa più importante è far parte di un progetto all’interno del quale posso non solo evolvere come allenatore ma anche ...