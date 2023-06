Pauloa fine campionato aveva annunciato di restare a Salerno , eppure il suo futuro resta in bilico . L'allenatore della Salernitana ha incontrato De Laurentiis e ora il Napoli può ingaggiarlo ...Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: 'Pauloè bravo sotto l'aspetto tecnico, ma lascia a desiderare dal punto di vista umano. Brutto il comportamento quando era con la Polonia, ...Milan, piace Nelson per l'Per l'piace Reiss Nelson, esterno in scadenza con l'... Panchina Salernitana, idea Pirlo in caso di separazione daNon è ancora sicura la permanenza di ...

Sousa, attacco dalla Polonia: "Ha due facce e ha fatto lo stesso con noi" Corriere dello Sport

I bianconeri trattano con il Marsiglia il ritorno di Milik e per l’attacco pensano al talento georgiano Mikautadze ... Il Lecce dovrebbe confermare Baroni in panchina. Alla fine Paulo Sousa è pronto a ...Marek Kozminski, vice-presidente della Federcalcio polacca attacca il tecnico della Salernitana Paulo Sousa. CALCIOMERCATO NAPOLI. Dalla Polonia, dove Paulo Sousa ha precedentemente allenato, arrivano ...