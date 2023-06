Sophie Cross Verità nascoste replica prima puntata in streaming e in tv | riassunto Episodio 1

(Di mercoledì 14 giugno 2023)È cominciata intv italiana “” fiction diretta da Frank Van Mechelen. Ecco ildell’1 del 13 giugno 2023:, avvocata penalista, e suo marito Thomas, commissario di polizia, abitano con il figlio di cinque anni Arthur in una bellissima casa sulla costa del Mare del Nord. Mentre il bambino gioca con ...

Un bambino di 5 anni fa perdere le sue tracce e si teme il peggio: inizia questa sera su Rai Uno la fiction- Verità ...Si tratta di- Verità nascoste la cui trama ruota intorno alla protagonista, avvocato di successo, che ha una vita apparentemente felice insieme al marito che è uno stimato commissario ...Credits photo: @Rai Il cast e personaggi di- Verità nascoste debutta da stasera su Rai1 . E' la nuova serie tv thriller, frutto di una co - produzione europea tra Francia, Belgio e Germania, composta da sei episodi per ora (tre ...

Tra crimine e sentimento ''Sophie Cross – Verità nascoste'' Rai Storia

Ascolti tv 13 giugno 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Per la prima serata in tv, martedì 13 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "Sophie Cross". Verrà proposto l'episodio dal titolo… Leggi ...