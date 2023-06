“Solo il Napoli era disposto a investire su un signor nessuno come Kvara”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Carlo Nicolini, vice direttore sportivo dello Shakhtar, ha commentato l’acquisto ditskhelia da parte del. A Sportitalia ha raccontato: “Io penso che parliamo già di un giovane differente rispetto a quandoè stato preso in Georgia. Lui, nonostante la cifra investita dale nonostante fosse sicuramente conosciuto da noi addetti ai lavori, era comunque un “”. Pochi erano disposti ale cifre richieste”. Ha poi parlato di Sudakov. “Un altro giocatore importantissimo se consideriamo che è un classe 2002. Non voglio essere polemico, ma sappiamo in Italia quanto spazio trovino ragazzi di questa età. Lui ha giocato titolare in Champions League e nella Nazionale, maggiore non Under 21. Normale che ci siano degli accostamenti di ...

Nell'incontro i due club hanno discussodi Lukaku e Koulibaly, mentre non si è parlato di ... ma con un ostacolo importante per via dell'ingaggio che percepisce l'exdi 9 milioni di euro ...È nato a, ha cercato l'El Dorado negli Usa ma poi l'oro, anzi, il (multi)platino, l'ha trovato in ... poi scopri che magari è gente che ha sciacchiatoun tasto in un disco di Jay - Z. A Los ...... anche senza la fascia sul braccio per Piotr Zielinski , il polacco delarrivato all'ultimo ... dietroa Grealish (35) e davanti a specialisti del ruolo come De Bruyne (22).

Direttiva Ue case green, a Napoli solo il 5% intende adeguarsi ... Quotidiano del Condominio

Le prime parole che Aurelio De Laurentiis pronuncia, nella sala stampa attrezzata per l'occasione a Palazzo Petrucci, sono: “Volete sapere chi sarà l'allenatore, vero”. È consapevole che questo è il ...Pessime notizie in casa Napoli. Il giorno dopo la vittoria al 'Maradona' sulla Sampdoria e l'alzata della coppa dello scudetto è macchiato dall'infortunio del centrocampista Gianluca Gaetano, uscito ...