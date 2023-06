Slavko Vincic arbitra Italia-Spagna | i precedenti del fischietto sloveno con gli azzurri

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Manca sempre meno al ritorno in campo dell’del ct Roberto Mancini: manca sempre meno all’inizio della Final Four della UEFA Nations League. La competizione continentale, giunta probabilmente alla fase più interessante, sta volgendo oramai al termine e in corsa sono rimaste solamente quattro Selezioni: solamente una di queste solleverà però, il trofeo al cielo. Oltre agliche saranno impegnati domani giovedì 15 giugno a partire dalle ore 20.45 contro la(LEGGI QUI), ci sono anche l’Olanda e la Croazia (che scenderanno in campo oggi). Ma vediamo da vicino la nostra Nazionale. Donnarumma e compagni sono pronti a tornare in scena sul terreno di gioco del De Grolsch Veste di Enschede, in Olanda. Dall’altra parte del campo ci sarà l’osticissimadi Jose Luis De La Fuente. Ovviamente gli ...