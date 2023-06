Skriniar | 'Insulti e fake news dopo il no al rinnovo con l'Inter È stata dura anche per la mia famiglia'

...dai compagni sul campo scrivendo 'Orgoglioso di voi' e si veda recapitare un'infinità die critiche . Qualcuno chiede: 'Ma perché state ancora a guardare ciò che fa/non faChi se lo ...Lo sfogo di Cassano, riempito anche da numerosinei confronti del giornalista di Sky, che ... Adesso vado a sentire cosa "va via, ciao. Baschirotto è la stessa cosa, tantonon ...... Matteo Darmian, Federico Dimarco e Milancon la didascalia "Bravi, bravi, bravi!", e ... che hanno tempestato la pagina del difensore nerazzurro dianche pesanti. Inter, scontro ...

Skriniar: 'Insulti e fake news dopo il no al rinnovo con l'Inter. È stata ... Calciomercato.com

Parlando dal ritiro della Slovacchia il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, è tornato a racconatare la sua esperienza in nerazzurro e a Milano dopo il rifiuto a rinnovare il contratto firmando poi c ...Intervenuto direttamente dal ritiro della Slovacchia, Milan Skriniar, difensore in procinto di lasciare l’Inter per legarsi al Paris Saint-Germain, è tornato a parlare della querelle relativa al propr ...