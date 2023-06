Sisto | Berlusconi ha subito tanto | gli dedico riforma giustizia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) "Silvioha, troppo, a causa della. Per questo voglio dedicare a lui lache andrà in consiglio dei ministri domani, un passo importante verso un processo davvero giusto". Così a Rai News24 il senatore di Forza Italia e vice ministro alla...

... esprimo il più sentito cordoglio alla famigliae a tutta la comunità barese di Forza Italia' ha dichiarato il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo. 'Chi lo ha sostenuto - ...Licia Ronzulli , una delle persone più vicine umanamente e politicamente a, parla di un '... Il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo, dice: 'Chi lo ha conosciuto davvero non ...Se c'è una costante, da ormai trent'anni, nella politica italiana questa si chiama Silvio. Quindi non stupisce che alla presentazione del Comitato cittadino nella sede di Forza ..., ...

Sisto sul lutto nazionale: “A Berlusconi è stato dato il rilievo che merita” Agenzia Nova

Un nutrito gruppo di tifosi del Milan è arrivato ad Arcore per rendere omaggio a Silvio Berlusconi. Circa 200 i supporter, tutti con indosso la maglia nera della curva sud e una rosa rossa in mano, ha ...Non basterebbe l’intero giornale per raccogliere i messaggi di cordoglio arrivati dal Governo e dalla maggioranza parlamentare per la morte di Silvio Berlusconi. A cominciare dalla premier Giorgia Mel ...