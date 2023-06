Sinner | sull’erba di ‘s-Hertogenbosch inizia un nuovo capitolo | obiettivo ripartire dopo Parigi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Archiviare il passato (Roland Garros) per non ripetere gli stessi errori in futuro (Wimbledon).olandese di ‘s-Jannikè pronto a scrivere undella sua stagione, finora molto positiva ma con una parabola discendente tra Roma e. Un ritorno in campo anticipato, dato chela terra rossa avrebbe dovuto giocare la prossima settimana ad Halle, ma quantomai opportuno vista la prematura eliminazione al Bois de Boulogne e il desiderio di rivalsa. Omaggiato di una wild card dagli organizzatori dell’Atp di ‘s-, persi tratterà di un ritorno dato che ha già disputato il torneo nel 2019, superando le qualificazioni prima di arrendersi al primo turno a Jarry. Stavolta ha ...