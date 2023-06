Sinner-Bublik oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp ‘s-Hertogenbosch 2023

Esordio dal secondo turno a s' - Hertogenbosch, in Olanda, per l'azzurro Jannik, Il 21enne di San Candido, n.9 ATP e secondo favorito del seeding, ha accettato una wild card per il torneo, prevista per il campione in carica Tim Van Rijthoven, costretto a dare forfait. L'...è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di 's - Hertogenbosch: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming. Per riprendere confidenza con l'erba Jannik ...... direttamente al 2° turno, per Jannik, in gara con una wild card per cercare di dimenticare ... n.9 del ranking e seconda testa di serie, deve vedersela con il kazako Alexander(n.47): la '...

LIVE Sinner-Bublik, ATP 's-Hertogenbosch 2023 in DIRETTA: debutto sull'erba contro l'imprevedibile kazako OA Sport

L'azzurro, che sull'erba ha giocato poco in carriera, si vuole preparare al meglio per Wimbledon dove lo scorso anno raggiunse i quarti ...Bublik-Sinner è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di 's-Hertogenbosch: analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.