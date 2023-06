Sinner ai quarti nell' Atp 250 di ' s - Hertogenbosch | travolto Bublik

(Di mercoledì 14 giugno 2023) 'S - HERTOGENBOSH (OLANDA) - Successo senza affanni per Jannikall'esordio sull'erba dell'Atp 250 di 's -, nei Paesi ...

'S - HERTOGENBOSH (OLANDA) - Successo senza affanni per Jannikall'esordio sull'erba dell'Atp 250 di 's - Hertogenbosch, nei Paesi ...Prossimo avversario il finlandese Ruusuvuori che ha battuto il francese Humbert ROMA - Jannikaidi finale del torneo di 'S - Hertogenbosch, Atp 250 in scena sull'erba olandese. L'italiano, numero 9 del mondo e seconda testa di serie, ha sconfitto 6 - 4, 6 - 2 il kazako Alexander ...... Jannikè tornato vincere una partita del circuito Atp. Nella prima prova della stagione su ... In questo modo l'italiano ha avuto accesso aidi finale del torneo olandese sul prato di s - ...

ATP 's-Hertogenbosch: Sinner ai quarti, Bublik battuto 6-4, 6-2 Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:06 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Bublik. Grazie per aver seguito l'incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di O ...Prossimo avversario il finlandese Ruusuvuori che ha battuto il francese Humbert ROMA (ITALPRESS) - Jannik Sinner ai quarti di finale del torneo di ...