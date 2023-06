“Silvio” e l’affetto digitale Analisi social dell’addio a Berlusconi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È difficile, se non impossibile, provare a sbrogliare la matassa delle reazioniche la scomparsa diha prodotto in pochissime ore, a darle uno straccio di ordine, scegliendo un criterio di navigazione piuttosto che un altro. In rete e sulle piattaforme c’è davvero di tutto e in un secondo è possibile passare dal sarcasmo più crudo, all’amarcord più melanconico, dall’idiozia più sfrenata ai post istituzionali di tributo alla memoria del Cavaliere. E come spesso si dice in questi casi, c’è “tanta roba”. Dall’immancabile instant marketing, targato @Taffo, ai distinguo polemici pubblicati subito dopo l’ufficialità della notizia da Potere al Popolo, da Ascanio Celestini o da Marco Travaglio. C’è la satira surreale di @lercio, quella di @Spinoza o diisti Gaudenti, così come ci sono le vignette ...