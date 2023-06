Silvio Berlusconi | oggi i funerali di Stato | alle 15 messa al Duomo di Milano

Abbattere il principio della servitù fiscale e rendere i contribuenti finalmente uomini liberi. Era questo l'obiettivo diche si concretizzò particolarmente durante il suo secondo e il suo terzo governo tra il 2001 e il 2006. Le imposte furono abbassate di circa 14 miliardi attraverso una rimodulazione ..."Ci si vede a Grazioli". Eccola la parola d'ordine della "Succursale della fioriera", il giornalismo ai tempi di. Una redazione a parte, ma trasversale. Fatta di cronisti che spesso e volentieri erano gli uni contro gli altri armati. Ma che stavano sempre quasi tutti lì, appostati in via del ...È come se si fosse chiuso il libro di un secolo, i migliori anni della loro vita, stagioni affollate di eventi, personaggi, comparse, la dolce vita e la vita dolce, Gianni Agnelli e, senatori, imprenditori, editori, presidenti di grandiose squadre di football, amanti del piacere, alla voce donne, dimore affascinanti, gloria. Vicini nel loro senso della vita, ...

Funerale di Silvio Berlusconi, i big del mondo e della politica per l'ultimo saluto TGCOM

Scopriamo qualcosa in più su Marta Fascina, la fidanzata del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, grazie a questa scheda riassuntiva che ci dice la sua età e il luogo in cui è cresciuta, oltre ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...