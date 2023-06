Silvio Berlusconi | Marta Fascina in lacrime al funerale VIDEO

Ex modella, conduttrice televisiva e volto storico di Mediaset, Silvia Toffanin è da diciannove anni al timone della trasmissione VerissimoDurante i funerali dinel Duomo di Milano, i figli Marina , Pier, Eleonora , Barbara e Luigi , scoppiano in lacrime per la scomparsa del padre. L'ex presidente del Consiglio e imprenditore è morto ......convenienza politica davanti al dolore della famiglia" Duro il giudizio dell'ex M5S Giancarlo Cancelleri sulla scelta di Giuseppe Conte di non presenziare ai funerali di Stato di, ...

Funerali Berlusconi: la diretta dal Duomo di Milano la Repubblica

Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi, in lacrime al funerale dell'ex premier. Ecco il video del triste momento.La toccante omelia dell'Arcivescovo di Milano Mario Delpini durante i funerali del Presidente Silvio Berlusconi.