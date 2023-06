Silvio Berlusconi | la scoperta su Maria De Filippi | “Perché non va ai funerali”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La Nazione e soprattutto il mondo della televisione si sono fermati con la morte di, si è spento lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni al San Raffaele di Milano, dove sono accorsi subito i cinque adorati figli e il fratello Paolo. Oggi i, a cuiDepotrebbe decidere di non partecipare. Come. La cosiddetta da tutti regina di Mediaset che non si presenta all’ultimo saluto pubblico per? I telespettatori conoscendo il buon cuore e l’ottima educazione diDestentano a credere a tale indiscrezione. Ma in realtà c’è un motivo dietro questa scelta, presa ormai da tanti anni.De, la scelta sui ...