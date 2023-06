Silvio Berlusconi | la bara realizzata a mano con lo stesso legno delle chitarre di Jimi Hendrix | un prezioso mogano dell’Honduras

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È il giorno dei funerali di. Quando mancano poche ore all’inizio della cerimonia, trapela un dettaglio sullacon cui sarà sepolto. È stata infatticompletamente aindi, loimpiegato per costruire leutilizzate da una leggenda della musica come. Opera dell’Art Funeral Italy, ebanisteria di Vidalengo, frazione di Caravaggio, in provincia di Bergamo: l’esclusivaè stata acquistata e inserita nel suo catalogo dall’agenzia funebre milanese che sta curando il funerale di Stato dell’ex Cavaliere. “È un manufatto di pregio – ha dichiarato al Corriere della Sera Paolo Imeri, il ...

Una chitarra, due voci: e Mariano Apicella cantano Meglio 'na canzone , brano d'amore musicato dall'artista partenopeo e interpretato dalla coppia in numerose occasioni private organizzate nelle residenze ... Trovare un successore di è impresa piuttosto impegnativa, forse impossibile. Forse perchè il Cavaliere è stato interprete del suo tempo. Un tempo che non esiste più o quanto meno si sta dissolvemndo verso un'...

È la descrizione del feretro di Silvio Berlusconi. La bara è un modello prodotto dalla Art Funeral Italy di Caravaggio, in provincia di Bergamo, da cui si è fornita l’agenzia milanese di onoranze ...Milan's Piazza Duomo has begun filling up with mourners for Silvio Berlusconi's funeral on Wednesday in the cathedral of the ex-premier's home town. © ANSA ...