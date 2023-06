Silvio Berlusconi | iniziato il funerale al Duomo di Milano | La salma sarà cremata e le ceneri riposeranno ad Arcore | 700 i giornalisti

La storica residenza brianzola è tra i simboli legati all'ex premier. È stata fatta costruire dai marchesi Casati Stampa nel XVIII secolo ed è di proprietà del Cavaliere dal 1974. Ex monastero ...MILANO - Il giorno dell' ultimo saluto a. Piazza Duomo gremita, 2mila persone all'interno della Cattedrale e 15mila all'esterno, per rendere omaggio all'ex premier. Tra i presenti anche Silvia Toffanin, compagna di ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto al Duomo di Milano per partecipare al funerale di. Il Capo dello Stato è accolto all'entrata da un applauso dei presenti in piazza. E entrato in Duomo con il governatore lombardo Attilio Fontana ed il sindaco di Milano Giuseppe ...

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, in diretta i funerali di Stato nel Duomo di Milano - In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano - In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano RaiNews

(Agenzia Vista) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Duomo di Milano, dove parteciperà al funerale dell'ex premier Silvio Berlusconi. La folla presente in piazza ha accolto ...Milano, 14 giu. (askanews) - "È come il 2 giugno, infatti è stato stabilito il lutto nazionale, muore un padre della patria, anche se controverso è un padre ricostituente della patria, perché col suo ...