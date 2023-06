Silvio Berlusconi | in lacrime la primogenita Marina con Pier Silvio e la compagna Marta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La commozione avvolge la famiglia dinon appena il feretro dell’ex premier arriva davanti all’altare nel duomo di Milano. Inla, laFascina e il figlioche, prima di sedersi, ha abbracciato Maria De Filippi. Barbara esi sono stretti per un istante la mano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Attenzione : a causa del cambio di palinsesto dovuto alla morte di, gli episodi potrebbero subire ulteriori modifiche di programmazione . Ecco dunque le Anticipazioni - a oggi - ...Un applauso fragoroso si è levato da piazza Duomo all'arrivo del feretro di. Più volte la folla presente ai funerali ha gridato "" sventolando enormi bandiere del Milan e di Forza Italia. "Un presidente! C'è solo un presidente!" è stato il ...Per i funerali dil'inviata del Tg5 Elena Guarnieri è collegata sul posto. Racconta, con voce commossa, l'affetto verso il presidente di Forza Italia. "Forse potete vedere nelle immagini che ho girato,...

Funerali Berlusconi: la diretta dal Duomo di Milano la Repubblica

Milano, 14 giu. (askanews) - "Avevo un rapporto assolutamente affettuoso, ci sentivamo e mi chiamava. Ricordo la genialità, la voglia di fare e la positività. Lui è sempre stato vicino al Veneto, con ...MILANO – In corso i solenni funerali di Stato a Silvio Berlusconi, in un Duomo di Milano gremito di autorità, amici e parenti. Oltre 700 i giornalisti presenti, provenienti anche dall’estero. In una ...