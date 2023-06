Silvio Berlusconi | i funerali in Duomo a Milano | segui la diretta tv

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Alle 15 adi Stato per, morto due giorni fa all’età di 86 anni. Piazzablindata: attesi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni, oltre a numerosi leader politici italiani ed esteri. Assente il leader M5s, Giuseppe Conte, che non parteciperò alla cerimonia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel giorno delle esequie di Stato, l'addio al Cav di tanti protagonisti dello spettacolo targato Mediaset Nel giorno dei funerali di Stato di, morto il 12 giugno scorso all'età di 86 anni, sono tanti i volti della tv che ricordano con commozione il Cav. Tanti anche i protagonisti dello spettacolo targato Mediaset che hanno ...Così Iva Zanicchi ricordanel giorno dei funerali dell'ex presidente del Consiglio a Milano.Il fondatore della Lega Nord al Duomo di Milano per le esequie Umberto Bossi , accompagnato dal figlio Renzo, in Duomo a Milano per prendere parte ai funerali d Stato di. " E' stato il fondatore del centrodestra, i suoi valori erano il bello, il buono e il giusto ", ha detto il fondatore della Lega Nord prima delle esequie.

Piazza Duomo si riempie per omaggiare Silvio Berlusconi. Oltre i politici di vip, ci sono tifosi rossoneri e del Monza. Non mancano i contestatori. Dalle prime file di sostenitori ...(Agenzia Vista) Milano, 14 giugno 2023 Ecco le immagini delle corone per i funerali di Silvio Berlusconi, da Belen, all'Inter all'Emiro del Qatar. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Affarit ...