Silvio Berlusconi | funerali in diretta streaming | dove vederli

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Idisaranno trasmessi anche ine potete guardarli in video su RaiPlay. Per l’ultimo saluto al Presidente il Duomo di Milano ha accolto parenti, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. Sonodi Stato per in un giorno per il quale è stato proclamato lutto nazionale. Tre giorni dopo la morte del Cavaliere, Milano si è immersa in un lutto “televisivo”. Da giorni infatti,è al centro di notiziari, speciali, interviste. Alle esequie ci sono le ex mogli di, tra cui Veronica Lario, la sua compagna Marta Fascina, i suoi cinque figli, che gli hanno dato numerosi nipoti. Ma c’è anche l’ex compagna Francesca Pascale – oggi felicemente sposata con Paola ...