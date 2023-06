Silvia Toffanin e De Filippi ai funerali di Berlusconi | perché veste di bianco

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Poco prima delle 15 di mercoledì 14 giugno 2023 personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport hanno preso posto all'interno del Duomo di Milano per idi Silvio. Tra gli altri, anche Maria Depresente. La conduttrice di Canale 5 ha affiancato per tutto il tempo della cerimonia. La compagna di Pier Silvionon ha seguito con la famiglia il corteo funebre da Arcore a Milano. Da sempre la vedova di Maurizio Costanzo ha un rapporto bello e molto vero con la famiglia, un rapporto cresciuto e maturato con il trascorrere del tempo costituito da stima e affetto reciproca. Non a caso, Pier Silvio durante idi Costanzo è stata accanto a Maria....

E ancora, Flavio Briatore, Enrico Mentana e Silvia Toffanin, celebre conduttrice ma anche compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi. Questi alcuni nomi dei tanti vip arrivati in Duomo a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi. Dietro di loro i genitori di Marta Fascina, nella stessa fila, Veronica Lario, nipoti, le nuore Federica Fumagalli, compagni e mariti delle figlie del Cavaliere. Negli altri banchi tanti volti noti della tv. Spicca in prima linea Maria De Filippi insieme a Silvia Toffanin.

In Duomo, accanto a Silvia Toffanin, si è seduta la collega e amica Maria De Filippi che ha mostrato tutta la sua vicinanza e il suo affetto ...Tanti volti noti della tv al funerale di Silvio Berlusconi. Spicca in prima linea Maria De Filippi insieme a Silvia Toffanin.