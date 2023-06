Silvia Toffanin e De Filippi ai funerali di Berlusconi | perché Maria veste di bianco

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Poco prima delle 15 di mercoledì 14 giugno 2023 personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport hanno preso posto all'interno del Duomo di Milano per idi Silvio. Tra gli altri, ancheDepresente. La conduttrice di Canale 5 ha affiancato per tutto il tempo della cerimonia. La compagna di Pier Silvionon ha seguito con la famiglia il corteo funebre da Arcore a Milano. Da sempre la vedova di Maurizio Costanzo ha un rapporto bello e molto vero con la famiglia, un rapporto cresciuto e maturato con il trascorrere del tempo costituito da stima e affetto reciproca. Non a caso, Pier Silvio durante idi Costanzo è stata accanto a ...

Nelle immagini televisive la si vede parlare con, la conduttrice compagna di Pier Silvio Berlusconi. "Con Silvio Berlusconi avevo un rapporto assolutamente affettuoso, ci sentivamo e ...Dietro di loro i genitori di Marta Fascina, nella stessa fila, Veronica Lario, nipoti, le nuore Federica Fumagalli e, compagni e mariti delle figlie del Cavaliere. Negli altri banchi ...E ancora, Flavio Briatore, Enrico Mentana e, celebre conduttrice ma anche compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi. Questi alcuni nomi dei tanti vip arrivati in Duomo a Milano per ...

Ilary Blasi, parole strazianti alla Toffanin: "È stato il cuore della sua vita" Liberoquotidiano.it

In Duomo, accanto a Silvia Toffanin, si è seduta la collega e amica Maria De Filippi che ha mostrato tutta la sua vicinanza e il suo affetto ...Ufficialmente non ha scritto nessun necrologio dopo la morte del suo ex marito Silvio Berlusconi. Ma nel giorno dei funerali Veronica Lario siede in seconda fila tra i banchi ...