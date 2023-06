Siena | confermati i 4 punti di penalizzazione

La Corte Federale D'Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il ricorso dell'ACR1904 avverso i 4 punti di penalizzazione in classifica e l'ammenda di 1.000 euro inflitte dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. ...1 La Corte Federale D'Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il ricorso dell'ACR1904 avverso i 4 punti di penalizzazione in classifica e l'ammenda di 1.000 euro inflitte dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. ...il Mossiere Bartolo Ambrosione e il Maestro di Campo Riccardo Frosini.

Violazioni sportive, respinto il ricorso del Siena. Confermati i 4 punti ... La Casa di C

La Corte Federale D’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il ricorso del Siena contro i quattro punti di penalizzazione in classifica e l’ammenda di 1.000 euro inflitte dal Tribunale ...(ANSA) - ROMA, 14 GIU - La Corte federale d'appello della Figc ha respinto il ricorso del Siena 1904 (serie C, girone B) avverso i quattro punti di penalizzazione in classifica e l'ammenda ...