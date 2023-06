Siccità | zanzare e ondate di calore | l’allarme dell’Agenzia Ue per l’ambiente in vista dell’estate

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 giugno 2023) «Gli eventi meteo estremi sono diventati la nuova normalità?». A porsi la domanda questa volta è l’Agenzia europea per, che oggi ha pubblicato un nuovo data-set sulle prospettive per la prossima estate. Lo scenario che si prospetta è preoccupante per quasi tutte le aree del Vecchio Continente: al Sud, si registra il rischio didiancora più forti e lunghe degli ultimi anni; al Nord, cresce il rischio di inondazioni. Nell’Europa meridionale, e quindi anche in Italia, l’Agenzia europea stima che potrebbero esserci più di 60 giorni durante i quali le condizioni meteo «sono pericolose per la salute umana». La Penisola Iberica, poi, sperimenterà «un marcato aumento del numero di giorni con un elevato pericolo di incendio». Per attutire l’urto di tutti questi fenomeni, l’Eea suggerisce di puntare sui piani di ...