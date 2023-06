«Si può fare cultura anche su TikTok» | l’intervista ad Andrea Petroni

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tra i grandi protagonisti della nuova piattaforma “Da 0 a ? – Pionieri digitali di oggi e domani” realizzata grazie a una collaborazione tra Treccani,ed Edulia, c’èil travel content creatorche, grazie al suo progetto (social e non solo) Vologratis che prosegue a vele spedite da tantissimi anni, fin dal lontano 2009. Giornalettismo lo ha contattato per farsi raccontare le sue sensazioni fin dalle origini, da quando venne contattato (unico in Italia per il settore “travel”) per partecipare a questa iniziativa che si fonda su due princìpi di base:e informazione. Il tutto attraverso piattaforme digitali LEGGI> Cosa c’entracon la Treccani? «Io non sono più un giovincello, quindi esser stato chiamato per prender parte ...

In caso non aveste un account, registrarsi è gratuito e a quel punto non resterà altro dache ... console portatile che non è normalmente compatibile con Windows " in questo caso siincorrere ...Siprovare auna scaletta partendo dalle tracce proposte". In compagnia , ma non troppo. "Perfetto studiare con un compagno o in gruppo, ma senza esagerare con i numeri perché poi diventa ...'La donazione è l'ultimo atto d'amore che sinei confronti del prossimo'. Fabio Erba, direttore della banca del tessuto muscolo scheletrico (Bmts) della Regione Lazio all'Ifo - Regina Elena, non si stanca di ripeterlo: 'Con una sola ...