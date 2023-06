Si presenta ai funerali di Silvio Berlusconi con la maglietta «Io non sono in lutto» Partono insulti – Il video

(Di mercoledì 14 giugno 2023) «E per i miei figli chequi, non volevo che vedessero la tv.qui per queste celebrazioni che, a mio modesto parere, non merita». Così Silvia, 56 anni, residente a Milano si èta in piazza con la“Io nonin” aidi. Qualcuno si ferma a parlare con lei anche se della linea opposta, altri la insultano, incolpandola di alzare la tensione. «Torni a casa, vada a stirare». Perfino minacce al marito, medico: «Magari lui stasera fa la fine di». (credite immagini di Andrea Miniutti) su Open Leggi anche: Le lacrime di Marta Fascina e la commozione della famiglia ai ...

Non passa inosservato il look rigorosamente bianco di De Filippi, probabilmente omaggio al fondatore di Forza Italia che amava ripetere alle donne di vestire di bianco ed essere possibilmente bionde. ...Così Silvia, 56 anni, residente a Milano si è presentata in piazza con la maglietta 'Io non sono in lutto' aidi Silvio Berlusconi . Qualcuno si ferma a parlare con lei anche se della linea ...MILANO - 'Io non sono in lutto'. Così era scritto sulla maglietta di una donna con in mano un libro del giudice Giovanni Falcone. Si è presentata così in piazza Duomo durante idi attirando le critiche dei presenti.

Si presenta ai funerali di Silvio Berlusconi con la maglietta «Io non ... Open

(Agenzia Vista) Milano, 14 giugno 2023 Presenti al funerale di Silvio Berlusconi tutti i Ministri del Governo Meloni, ma anche gli ex premier ...Applausi, cori e commozione per l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi in Duomo a Milano, dove si sono svolti i funerali di Stato per lo statista ... I figli di Berlusconi hanno ringraziato i presenti in ...