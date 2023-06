Si finge Roberto Baggio per truffare l’Admo del Veneto | ma l’associazione lo scopre | indaga la polizia postale

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Sivaperdi donatori di midollo osseo, chiedendo 7mila euro per presenziare ad un evento di sensibilizzazione. L’imbroglio non è andato a buon fine e ora sul casola. Secondo quanto ricostruito finoradelaveva contattato tramite social un profilo che richiamava a, ex calciatore vicentino Pallone d’oro nel 1993, con l’intento di coinvolgerlo in un’iniziativa per volontari e donatori del 1o giugno. Si trattava però di un profilo falso, dietro al quale si celava un truffatore. La corrispondenza – via mail – è iniziata il 24 maggio. L’impostore accetta la proposta e offre un contributo alla ...

... nella perdita di lavoro trova aderenza nei programmi di chi (come l'ex ministroCingolani ... Le previsioni lo dicono senza tentennare, il problema è che sidi non capirne il rischio, come ...Sono incappati, però, in un profilo fake, con cui il veroBaggio non ha nulla a che fare, e in un tentativo di truffa. Comincia tutto il 24 maggio con uno scambio di mail tra i volontari ...Il sindaco di RomaGualtieri sarà ospite della "Pride Croisette", lo spazio dei dibattiti ... Intanto la destra italiana sieuropeista ma rifiuta i diritti per tutti e tutte che l'Europa ...

Si finge Roberto Baggio per truffare l’Admo del Veneto, ma l’associazione lo scopre: indaga la… Il Fatto Quotidiano

Truffa sventata nel Vicentino: un profilo fake ha tentato la contrattazione finchè non ha insospettito i vertici dell'associazione. E ora qualcuno spera che il "vero" divin codino arrivi veramente ...Un 51enne si becca venti mesi per molestie a una 12enne durante una vacanza estiva in campeggio: il pm aveva chiesto tre anni ...