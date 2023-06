(Di mercoledì 14 giugno 2023) La LegaA e Puma hanno svelato, ilufficialestagione- '24, presentato con la campagna "PLAY IT LIKE" che ha come protagonisti Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. Il nuovoper laA, disponibile da oggi, è ispirato al ricco heritage italiano nel motorsport che, proprio come il ...

Il pallone PUMASerie A è caratterizzato da grafiche audaci che si traducono in una configurazione di 12 grandi pannelli a forma di stella, per offrire un numero ridotto di cuciture, ...Presentato da Puma e Lega Serie A con testimonial Alessandro Bastoni e Olivier Giroud , il pallone ufficiale della Serie A 2023/24. Sied è ispirato all'eredità italiana nel motorsport. Resistente e all'avanguardia, è caratterizzato da una grafica con 12 grandi pannelli a forma di stella. Sarà utilizzato anche in Coppa ...La Lega Serie A e Puma hanno presentato ufficialmente il nuovo pallone del prossimo campionato, quello 2023 - 24. Si' ed è definito come "la chiave per migliore il livello di gioco". "PUMA e Lega Serie A presentano oggi il PUMASerie A, il pallone ufficiale 2023/24 per la Serie A TIM, Coppa ...

Si chiama Orbita, è il pallone della Serie A 2023-’24 La Sicilia

La Lega Serie A e Puma hanno svelato Orbita, il pallone ufficiale della stagione 2023-'24, presentato con la campagna "PLAY IT LIKE" che ha come protagonisti Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. (ANSA ...A pochi giorni dalla fine del campionato, è stato presentato in collaborazione con Puma il protagonista della prossima stagione ...