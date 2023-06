(Di mercoledì 14 giugno 2023) Altro che emissioni zero., la più grande compagnia petrolifera privata al mondo, non ha nessuna intenzione di separarsi da quella gallina dalle uova d’ora che sono oggi le fonti fossili, gas in testa. Anzi, il gruppo inglesegli investimenti in quella che si è confermata essere la parte più redditizia del suo business. “Investiremo nei modelli che funzionano, quelli con i rendimenti più alti”, ha affermato ildelegato Wael Sawan., che ha chiuso il 2022 con profitti record a 40 miliardi di dollari, aumenterà il suo dividendo per gli azionisti del 15%, meno delle speranze dei soci che si attendevano un incremento di almeno il 20%.si è impegnata a riacquistare almeno 5 miliardi di dollari di azioni nella seconda metà dell’anno (un modo per ...

Shell, nuovo amministratore, vecchio modello a base di idrocarburi. Il colosso rilancia nel gas e nel petrolio Il Fatto Quotidiano

Mark van Baal, fondatore di Follow This e azionista di diverse compagnie petrolifere, afferma che questo nuovo orientamento porterà ad un aumento delle emissioni di CO2, mettendo Shell in rotta di ...L’Advertising standards authority del Regno Unito ha bloccato tre pubblicità di Shell. Avrebbero fatto intendere ai consumatori che la compagnia si dedicasse in modo preponderante alle energie pulite.