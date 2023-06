“Sguardi all’insù” | rassegna di teatro ragazzi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In questo speciale anno che è il 2023 per Bergamo e la sua Provincia, deSidera consolida un’importante collaborazione iniziata due anni fa con il Sistema Bibliotecario di Ponte San Pietro: unaestiva dinei Comuni aderenti in luoghi significativi per rendere protagonisti bambine e bambini, aprendo finestre all’immaginario infantile e sollecitando allo stesso tempo la partecipazione dei grandi. La terza edizione di “” si disegna come un ricco e sfizioso cartellone che, da quest’anno, renderà omaggio a Ferruccio Filipazzi, amato attore, narratore per l’infanzia e “cantastorie”, venuto a mancare nell’aprile di quest’anno. Sono in totale 13 gli spettacoli per l’infanzia che verranno ospitati in altrettanti comuni del Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, da giugno a ...