Serie Turca | Kiral?k A?k

Leggi su serietvinpillole

(Di mercoledì 14 giugno 2023) LaKiral?k A?k è andata in onda sul canale turco Star tv con due stagioni dal 19 giugno 2015 al 20 gennaio 2017. Indice Trama trama prima puntata Cast Recensione Trama Defne è una giovane donna povera che condivide la sua vita con la nonna, il fratello e la sorella. Si trova coinvolta in una complicata situazione, desiderando conquistare il cuore del rinomato uomo d’affari Omer e sposarlo prima che sia troppo tardi. Le circostanze della sua vita la costringono ad agire così, nonostante le sfide che deve affrontare e le differenze che li separano. Riuscirà Defne ad instillare l’amore in Omer nei confronti suoi, superando ogni ostacolo? trama prima puntata Defne si trova in una situazione difficile a causa delle azioni del suo fratello, finendo con il trovarsi indebitata e disperata. Proprio quando sembra non avere più ...