Serie B | il valzer delle panchine | Samp e Pisa scatenate | Viali ad Ascoli

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tanti nomi per altrettante squadre. In attesa di sapere chi tra Lecco e Foggia giocherà l’anno prossimo inB, il mercato degli allenatori impazza. Su venti squadre sono poco più della metà quelle che hanno già scelto la guida tecnica per la stagione 2023-24. Tutti gli altri, per un motivo o per un altro, stanno ancora vagliando le varie possibilità a disposizione. Ma il tempo stringe. La nuova annata è alle porte e la programmazione deve iniziare al più presto. Il rischio, altrimenti, è di non arrivare pronti ai nastri di partenza. Cerchiamo di fare un po’ di ordine.scatenata, nonostante tutto Tra i club più attivi, nonostante le difficoltà societarie che sta affrontando, c’è sicuramente ladoria di Radrizzani. I blucerchiati stanno ragionando a tutto tondo, sia a livello di dirigenti che di allenatori. Il principale ...